Вистава для відсутніх у кімнаті: брат Венса прокоментував сварку Зеленського з Трампом

Сварка через відсутність костюма у Зеленського під час зустрічі з Трампом могла бути лише «виставою» / © Associated Press

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Кузен віцепрезидента США Джея Ді Венса Нейт Венс заявив, що скандал в Овальному кабінеті через нібито «зневагу до дрескоду» з боку президента України Володимира Зеленського під час його зустрічі з Дональдом Трампом у лютому цього року був лише «виставою».

Про це Нейт Венс розповів в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung Magazin.

На думку Нейта, ця п’єса була розіграна для «когось, кого не було в кімнаті, можливо, для Путіна».

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Нейт також розповів, що якось він заходив до свого кузена в Білий дім. Брати зробили спільне фото, на якому Нейт одягнений у звичайні джинси, сорочку та бейсболку. Але на запитання журналістів, чи це був акт солідарності з Зеленським, кузен Венса відповів, що це просто збіг обставин.

«Я запитав у Джея Ді: гей, я не хочу видаватися цинічним, але я не маю костюма. Це проблема? Він відповів: не хвилюйся, просто заходь. У нас постійно бувають відвідувачі», — поділився Нейт.

Він додав, що віцепрезидентові відомо про обіцянку Зеленського одягнути костюм лише після закінчення війни.

«Ми про це говорили, він не дурний. І він не сприйняв це як неповагу. Це одна з причин, чому я вважаю, що вся вистава з Зеленським в Овальному кабінеті була спрямована на когось, хто не був у кімнаті», — зазначив він.

Нейт Венс також не виключає, що це «шоу» могло бути розігране для кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс розкритикував українського президента Володимира Зеленського. Посадовця обурили слова, що нібито він виправдовує дії диктатора РФ Володимира Путіна.