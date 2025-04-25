Пророцтво екстрасенса: на кого чекає катастрофа у 2025

Пророцтво Саломе: що чекає королівську родину Великої Британії у 2025-му / © Крым. Комментарии

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Відомий бразильський екстрасенс Атос Саломе, якого вважають сучасним Нострадамусом, зробив тривожне передбачення щодо майбутнього британської королівської родини.

Про це пише DailyMail.

Саломе заявив, що наприкінці 2025 або на початку 2026 року може статися «велика подія», пов'язана зі здоров’ям одного з ключових членів родини.

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На його думку, ця подія спричинить «крихке перемир’я» між королем Чарльзом і принцесою Євгенією, а також стане передумовою до символічного повернення принца Гаррі до Великої Британії.

Водночас, як стверджує екстрасенс, відносини між Гаррі та його братом Вільямом залишатимуться напруженими.

Саломе вважає, що примирення між братами можливе лише в майбутньому — через їхніх дітей: «Повне примирення прийде з новим поколінням: діти Вільяма і Кейт зблизяться з Арчі та Лілібет».

Окремо екстрасенс прокоментував і майбутнє Меган Маркл. Він передбачає, що у 2025 році на герцогиню Сассекську чекають «гучні викриття», криза іміджу та розрив із Netflix. Через це, за його словами, Меган тимчасово відійде від публічності у 2026 році.

Втім, повернення не забариться: Саломе говорить про поворот у кар'єрі Меган, зокрема участь у незалежному європейському або іранському фільмі.

«Це буде роль жінки, яка залишила привілейоване життя, щоб знайти себе наново. Її гра здивує критиків і виведе її на фестивалі в Каннах чи Венеції у 2027 році», – сказав екстрасенс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця “Битви екстрасенсів”, тарологиня Яна Пасинкова зробила нове передбачення про мирні переговори в Україні. Вона зазначила, що “станеться така подія”, яка змінить все.