Пророчество экстрасенса: кого ждет катастрофа в 2025 году

Пророчество Саломе: что ждет королевскую семью Великобритании в 2025-м / © pravoslavie.ru

Реклама

Известный бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого считают современным Нострадамусом, сделал тревожное предвидение будущего британской королевской семьи.

Об этом пишет DailyMail.

Саломе заявил, что в конце 2025 или начале 2026 года может произойти «большое событие», связанное со здоровьем одного из ключевых членов семьи.

Реклама

По его мнению, это событие повлечет за собой «хрупкое перемирие» между королем Чарльзом и принцессой Евгенией, а также станет предпосылкой к символическому возвращению принца Гарри в Великобританию.

В то же время, как утверждает экстрасенс, отношения между Гарри и его братом Уильямом будут оставаться напряженными.

Саломе считает, что примирение между братьями возможно только в будущем через их детей: «Полное примирение придет с новым поколением: дети Уильяма и Кейт сблизятся с Арчи и Лилибет».

Отдельно экстрасенс прокомментировал и будущее Мегана Маркла. Он предполагает, что в 2025 году герцогиню Сассекскую ждут «громкие разоблачения», кризис имиджа и разрыв с Netflix. Поэтому, по его словам, Меган временно отойдет от публичности в 2026 году.

Впрочем, возвращение не заставит себя ждать: Саломе говорит о повороте в карьере Меган, в частности участие в независимом европейском или иранском фильме.

«Это будет роль женщины, которая оставила привилегированную жизнь, чтобы обрести себя заново. Ее игра удивит критиков и выведет ее на фестивале в Каннах или Венеции в 2027 году», — сказал экстрасенс.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница «Битвы экстрасенсов», тарологиня Яна Пасинкова сделала новое предсказание о мирных переговорах в Украине. Она отметила, что «произойдет такое событие», которое изменит все.