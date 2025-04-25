Удар по Павлограду: мать рыдала над телом дочери и умоляла о помощи — подробности

Последствия атаки на Павлоград / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Реклама

В Павлограде в Днепропетровской области Россия убила трех человек, среди которых 15-летняя девушка. Она погибла вместе с отцом. Мать с ранениями в больнице. Всего пострадавших уже 15 человек, в частности, трое детей. Это жители многоэтажки, в которую попал вражеский дрон.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Ольга Павловская.

Российский «Шахед» попал прямо в многоэтажку. В эпицентре взрыва оказалась квартира, где нашла приют семья переселенцев из Донецкой области. 15-летняя девочка вместе с отцом погибли сразу. Мать — в больнице.

Реклама

«Я за клумбой ухаживаю, а она утром выводила собачку. Прямое попадание прямо в их квартиру. И вот они здесь лежали накрытые на клумбе. Она плакала страшное! „У меня дочка, помогите!“. А дочка уже все», — говорит очевидица трагедии.

«В пять утра, как вот началась. Один взрыв, второй взрыв, потом третий взрыв, а потом уже слышу: дым идет по подъезду. Я уже скорее — рюкзак на плече, документы — главное с собой. Ребенок сидит с первого этажа девочка, плачет, истерика. „Господи, за что нам это все“, — говорит женщина.

Последствия атаки на Павлоград / © Прокуратура Днепропетровской области

Среди погибших также 76-летняя женщина. Люди говорят: весь дом был в огне и дыме. Они спасались как могли, некоторые просто молились в огненной ловушке о помощи. Спасатели вывели десять человек, в том числе и двоих детей.

«Мы сидели до последнего. А снизу все пылало. Там пластик. Мы тряпками, полотенцами, водой обливались, чтобы дышать. И потом уже молодой человек зашел, мне маску надел, потом мужчине», — говорит потерпевшая.

Раненых уже пятнадцать. Среди них — дети. Это шестилетний мальчик и подростки — 15 и 17 лет. В больницах сейчас пятеро пострадавших. Медики говорят: все в стабильном состоянии.

В результате массированной атаки «Шахедов» по области вспыхнули также пожары на территории предприятий. Их удалось потушить.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: