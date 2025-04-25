Наслідки атаки на Павлоград / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

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У Павлограді на Дніпропетровщині Росія вбила трьох людей, серед яких 15-річна дівчина. Вона загинула разом із батьком. Мати з пораненнями в лікарні. Загалом потерпілих уже 15 людей, зокрема, троє дітей. Це мешканці багатоповерхівки, в яку поцілив ворожий дрон.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Російський «Шахед» влучив просто у багатоповерхівку. В епіцентрі вибуху опинилася квартира, де знайшла прихисток родина переселенців з Донеччини. 15-річна дівчинка разом із батьком загинули одразу. Мати — у лікарні.

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«Я клумбу доглядаю, а вона зранку виводила собачку. Пряме влучання просто в їхню квартиру. І ось вони тут лежали накриті на клумбі. Вона плакала страшне! „У мене донька, допоможіть!“. А донька вже все», — каже очевидиця трагедії.

«О пʼятій ранку, як ото почалась. Один вибух, другий вибух, потім третій вибух, а потім вже чую: дим йде підʼїздом. Я вже скоріше — рюкзак на плечі, документи — головне з собою. Дитина сидить з першого поверху дівчинка, плаче, істерика. „Господи, за що нам це все“, — каже жінка.

Наслідки атаки на Павлоград / © Прокуратура Дніпропетровської області

Серед загиблих також 76-річна жінка. Люди кажуть: увесь будинок був у вогні та диму. Вони рятувалися як могли, дехто просто молився у вогняній пастці про допомогу. Рятувальники вивели десятьох людей, зокрема, й двох дітей.

«Ми сиділи до останнього. А знизу все палало. Там пластик. Ми ганчірками, рушниками, водою обливалися, аби дихати. І потім вже парубок зайшов, мені маску вдягнув, потім чоловіку», — каже потерпіла.

Поранених вже пʼятнадцять. Серед них — діти. Це — шестирічний хлопчик та підлітки — 15 та 17 років. У лікарнях наразі — пʼятеро постраждалих. Медики кажуть: усі в стабільному стані.

Внаслідок масованої атаки «Шахедів» по області спалахнули також пожежі на території підприємств. Їх вдалося загасити.

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