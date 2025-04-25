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Російські війська вдарили по Павлограду: є жертви
Через масовану атаку безпілотників вночі 25 квітня у Павлограді на Дніпропетровщині зайнялася багатоповерхівка. Попередньо, є загиблі та поранені.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Наразі відомо про одну загиблу - це 76-річна жінка 76 років. Окрім того, вісім осіб отримали травми. Одна людина у важкому стані.
Зі слів Лисака, російська армія масовано атакувала область безпілотниками: 11 БпЛА знищила ППО. Втім, без наслідків не минулося.
Зокрема, внаслідок атаки у Синельниківському та Самарівському районах виникли пожежі на території підприємств. Також ворог поцілив по Нікополю та Марганецькій громаді.