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- Війна
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Втрати РФ на фронті б’ють рекорди — нові дані Генштабу
Росіяни щодня зазнають шалених втрат на полі боя.
За останню добу російська армія у війні проти України втратила 1170 солдатів та дев’ять танків.
Про це 25 квітня повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 25.04.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 946 500 (+1170) осіб
танків — 10703 (+9)
бойових броньованих машин — 22315 (+3)
артилерійських систем — 26895 (+72)
РСЗВ — 1372 (+3)
засоби ППО — 1144 (+3)
літаків — 370
гелікоптерів — 335
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 33779 (+119)
крилаті ракети — 3196 (+48)
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 45906 (+151)
спеціальна техніка — 3860
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