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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
989
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1 хв

Втрати РФ на фронті б’ють рекорди — нові дані Генштабу

Росіяни щодня зазнають шалених втрат на полі боя.

Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

За останню добу російська армія у війні проти України втратила 1170 солдатів та дев’ять танків.

Про це 25 квітня повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 25.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 946 500 (+1170) осіб

  • танків — 10703 (+9)

  • бойових броньованих машин — 22315 (+3)

  • артилерійських систем — 26895 (+72)

  • РСЗВ — 1372 (+3)

  • засоби ППО — 1144 (+3)

  • літаків — 370

  • гелікоптерів — 335

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 33779 (+119)

  • крилаті ракети — 3196 (+48)

  • кораблі /катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 45906 (+151)

  • спеціальна техніка — 3860

Раніше українські військові розповіли про унікальний дрон, який на фронті нищить окупантів.

Дата публікації
Кількість переглядів
989
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