Президент ПАР зробив заяву про територіальні поступки України

Сиріл Рамафоса. / © Associated Press

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Президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса вважає, що територіальні поступки України можуть бути "передумовою миру".

Про це він сказав під час пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським, повідомляє РБК.Україна.

"Представниця NPR (ЗМІ - Ред.) запитала, чи готова Україна відмовитися від деяких територій. Це те, що ми вважаємо однією з передумов. Але ми маємо фокусуватися на бажанні, на готовності України йти до безумовного припинення вогню. Саме таке припинення може справити відповідний тон для продовження переговорів”, - наголосив президент ПАР.

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З його слів, припинення вогню “має стати ключовим інгредієнтом у процесі переговорному”. Єдиний шлях до миру - через дипломатію, вважає політик.

Рамафоса заявив, що ПАР "глибоко стурбована" війною Україні, загибеллю цивільних осіб та пошкодженням критично важливої інфраструктури.

Нагадаємо, американський віцепрезидент Джей Ді Венс висловилися про територіальний обмін між Україною і Росією у в межах мирної угоди. У Білому домі наголошують, що Штати зробили Москві та Києву "дуже чітку пропозицію" щодо шляху до мирної угоди.

Дата публікації 10:51, 23.04.25 Кількість переглядів 546 Шановні, вам сказано "ні"! Загородній розніс заяви США про "російський Крим"