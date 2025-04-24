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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп накинувся на Зеленського через Крим: в Путіна відреагували

Москва не вважає Крим темою для обговорення.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

Росію потішило те, що президент США Дональд Трамп розкритикував заяву Володимира Зеленського про невизнання анексії Криму з боку Росії.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Зі слів Пєскова, заява Трампа про те, що, мовляв, Україна вже “багато років тому втратила Крим” “повністю кореспондується з розумінням Москви”. Мовляв, це не є темою для обговорення.

Заяви Трампа і Зеленського

Президент США публікував різку заяву на адресу українського лідера Володимира Зеленського. Мовляв, Зеленський може мати мир або воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну. Заяву українського лідера про Крим він назвав шкідливою.

“Ця заява дуже шкідлива для мирних переговорів з Росією, оскільки Крим був втрачений багато років тому під егідою президента Барака Хусейна Обами і навіть не є предметом обговорення”, - наголосив президент.

Нагадаємо, на тлі інформації в західних ЗМІ, що США и можуть офіційно визнати Крим територією Росії, Зеленський вкотре визначив позицію України. Він запевнив, що Україна не визнає юридично окупацію Криму, адже це суперечить Конституції.

“Це наша територія — територія народу України. Ми не може просто „а чому б“. Цього не буде”, - наголосив глава держави.

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