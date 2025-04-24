- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1192
- Час на прочитання
- 1 хв
Переговори про мир: Дуда заявив про необхідність поступок з боку України
Польський президент вважає, що і Київ, і Москва мають в чомусь поступитися.
Україні доведеться піти на певні компроміси у мирних переговорах з Російською Федерацією.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю Euronews.
"Це має бути компроміс. Я маю на увазі, що де-факто цей мир, на мою особисту думку, повинен звестися до того, що жодна зі сторін не зможе сказати, що вона виграла цю війну. Тому що кожна сторона в якомусь сенсі повинна буде піти на поступки", - висловився польський лідер.
За його словами, Україна також "повинна буде в певному сенсі піти на поступки, тому що це, ймовірно, станеться". Втім, в якій мірі, “важко відповісти на цьому етапі", наголосив Дуда.
“Американський тиск може дійсно покласти край цій війні і допомогти встановити мир, який не буде комфортним для жодної зі сторін", - висловився польський президент.
Нагадаємо, в Росії цинічно звинувачують президента України Володимира Зеленського у "зриві переговорів".