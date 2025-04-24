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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Переговори про мир: Дуда заявив про необхідність поступок з боку України

Польський президент вважає, що і Київ, і Москва мають в чомусь поступитися.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Президент Польщі Анджей Дуда.

Президент Польщі Анджей Дуда. / © Associated Press

Україні доведеться піти на певні компроміси у мирних переговорах з Російською Федерацією.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю Euronews

"Це має бути компроміс. Я маю на увазі, що де-факто цей мир, на мою особисту думку, повинен звестися до того, що жодна зі сторін не зможе сказати, що вона виграла цю війну. Тому що кожна сторона в якомусь сенсі повинна буде піти на поступки", - висловився польський лідер.

За його словами, Україна також "повинна буде в певному сенсі піти на поступки, тому що це, ймовірно, станеться". Втім, в якій мірі, “важко відповісти на цьому етапі", наголосив Дуда.

“Американський тиск може дійсно покласти край цій війні і допомогти встановити мир, який не буде комфортним для жодної зі сторін", - висловився польський президент.

Нагадаємо, в Росії цинічно звинувачують президента України Володимира Зеленського у "зриві переговорів".

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