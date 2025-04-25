Магнітна буря 25 квітня: яка її потужність

Магнітна буря. / © Associated Press

Реклама

У п’ятницю, 25 квітня, фахівці фіксують помірну магнітну бурю. Геомагнітна ситуація перебуває на рівні G1 - К-індекс 4.

Про це свідчать дані ресурсу meteoagent.

Варто зазначити, що усі прогнози вчених - попередні, оскільки сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися навіть до декількох разів на добу.

Реклама

Магнітні бурі 25 квітня.

Незважаючи на те, що активність Сонця трохи стихла, можливі емоційні перепади, сильна втома, зниження концентрації, слабкість.