- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 6
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 25 квітня: яка її потужність
Люди можуть відчувати погіршення самопочуття.
У п’ятницю, 25 квітня, фахівці фіксують помірну магнітну бурю. Геомагнітна ситуація перебуває на рівні G1 - К-індекс 4.
Про це свідчать дані ресурсу meteoagent.
Варто зазначити, що усі прогнози вчених - попередні, оскільки сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися навіть до декількох разів на добу.
Незважаючи на те, що активність Сонця трохи стихла, можливі емоційні перепади, сильна втома, зниження концентрації, слабкість.