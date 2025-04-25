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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Різне
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Магнітна буря 25 квітня: яка її потужність

Люди можуть відчувати погіршення самопочуття.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У п’ятницю, 25 квітня, фахівці фіксують помірну магнітну бурю. Геомагнітна ситуація перебуває на рівні G1 - К-індекс 4.

Про це свідчать дані ресурсу meteoagent.

Варто зазначити, що усі прогнози вчених - попередні, оскільки сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися навіть до декількох разів на добу.

Магнітні бурі 25 квітня.

Магнітні бурі 25 квітня.

Незважаючи на те, що активність Сонця трохи стихла, можливі емоційні перепади, сильна втома, зниження концентрації, слабкість.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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