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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
408
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Магнитная буря 25 апреля: какая ее мощность

Люди могут испытывать ухудшение самочувствия.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В пятницу, 25 апреля, специалисты фиксируют умеренную магнитную бурю. Геомагнитная ситуация находится на уровне G1 – К-индекс 4.

Об этом свидетельствуют данные ресурса meteoagent.

Следует отметить, что все прогнозы ученых - предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и ситуация может изменяться даже до нескольких раз в сутки.

Магнитные бури 25 апреля.

Магнитные бури 25 апреля.

Несмотря на то, что активность Солнца немного стихла, возможны эмоциональные перепады, сильная усталость, снижение концентрации, слабость.

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Дата публикации
Количество просмотров
408
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