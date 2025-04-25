Магнитная буря 25 апреля: какая ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

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В пятницу, 25 апреля, специалисты фиксируют умеренную магнитную бурю. Геомагнитная ситуация находится на уровне G1 – К-индекс 4.

Об этом свидетельствуют данные ресурса meteoagent.

Следует отметить, что все прогнозы ученых - предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и ситуация может изменяться даже до нескольких раз в сутки.

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Магнитные бури 25 апреля.

Несмотря на то, что активность Солнца немного стихла, возможны эмоциональные перепады, сильная усталость, снижение концентрации, слабость.