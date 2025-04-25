- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 408
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 25 апреля: какая ее мощность
Люди могут испытывать ухудшение самочувствия.
В пятницу, 25 апреля, специалисты фиксируют умеренную магнитную бурю. Геомагнитная ситуация находится на уровне G1 – К-индекс 4.
Об этом свидетельствуют данные ресурса meteoagent.
Следует отметить, что все прогнозы ученых - предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и ситуация может изменяться даже до нескольких раз в сутки.
Несмотря на то, что активность Солнца немного стихла, возможны эмоциональные перепады, сильная усталость, снижение концентрации, слабость.