Фінансовий гороскоп на травень 2025 року / © Associated Press

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Транзити планет вказують на моменти зміцнення матеріального фундаменту, несподіваних ривків та необхідності гнучкості у фінансах, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Це місяць із яскраво вираженим акцентом на матеріальну сферу. Енергії планет ніби підштовхують нас до набуття стійкості, перегляду фінансових стратегій та пошуку нових шляхів монетизації свого потенціалу.

До 20 травня Сонце у Тельці — знаку грошей, ресурсів та стійкості. Це час, коли ми особливо гостро відчуваємо потребу безпеки, як емоційної, так і матеріальної. Увага зосереджується на заощадженнях, вкладеннях, нерухомості, продуктивності. Чудовий період для продуманих інвестицій, ведення бюджету, зміцнення фінансових засад.

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5 та 6 травня — гармонійні аспекти Меркурія з Юпітером та Венери з ретро-Плутоном. Ці дні несуть гарні перспективи для переговорів щодо підвищення доходу, отримання вигідних пропозицій, а також для поглиблення фінансової аналітики.

Венера символізує грошовий потік. Плутон тут допомагає «відкопати» приховані ресурси чи трансформувати підхід до грошей. А також можливість переглянути старі фінансові схеми, опрацювати довгострокові вкладення. Сприятливий момент для розширення бізнесу, великих угод та вкладень. Юпітер дає потенціал зростання, а Меркурій допомагає ухвалювати розумні та стратегічні рішення.

10 травня Меркурій входить у знак Тельця, що сприяє практичному мисленню і прагматичному плануванню. Розум сповільнюється, щоб зосередитися на стабільних, перевірених способах заробляти і витрачати кошти. Думки стають більш практичними та структурованими. Від цього дня починається сприятливий період для розробки довгострокових стратегій, інвестицій та накопичень.

12 травня Меркурій у квадратурі з ретро-Плутоном: можливі фінансові напруженості, прихована інформація про ресурси. Важливо уважно перевіряти документи та уникати поспішних рішень. Необхідна підвищена увага до питань контролю, боргів, податків, спадщини. Можливі гострі розмови чи несподівані факти, пов’язані з грошима. Краще не ухвалювати рішень на емоціях.

13 - 17 травня — напружена конфігурація Юпітера з Місячними Вузлами: розв'язка в сфері фінансів — можливі несподівані зміни в доходах і витратах. Час для важливих виборів, пов'язаних із довгостроковими вкладеннями. Оскільки Юпітер пов'язаний зі статком і розширенням, конфігурація може спровокувати фінансові амбіції, але також створити напруженість між тим, що ви хочете, і тим, що потрібно. Це час виклику: чи варто гнатися за масштабами чи час спростити шлях?

17 травня Сонце в поєднанні з Ураном: різкі фінансові події, несподівані злети і падіння. Гарний момент для нестандартних рішень, нових джерел доходу та технологій. Можуть прийти несподівані ідеї чи поворотні події щодо роботи, заробітку чи цінностей. Будьте відкритими до інновацій, але уникайте поспіху і не реагуйте на провокації.

20 - 23 травня — тригон Венери і Марса (точний аспект 22 травня): сприятливий час для активних грошових потоків, успішних угод та фінансової гармонії. Венера дає талан у фінансах, а Марс — рішучість у діях. Особливо сприятливе тло для фінансів, пов'язаних із творчістю, красою, взаємодією з іншими. Гроші можуть прийти через співпрацю з романтичним партнером або харизму.

25 травня Сатурн входить у знак Овна: починається новий 3-річний період структурування фінансів та управління ресурсами. Попереду кілька місяців, сприятливих для налагодження довгострокових стратегій.

26 травня — Меркурій у секстилі із Сатурном та Нептуном: підхожий час для розумних рішень, раціонального планування. Аспекти дають інтуїтивне розуміння фінансових потоків.

27 травня Молодик у Близнятах приносить нові ідеї, зв’язки, угоди. Підходить для фінансового планування. Новий розділ починається у сфері інтелектуальних ресурсів, комерції, маркетингу. Добре запускати проєкти, пов’язані з освітою, торгівлею, просуванням.

Від 25 до 27 травня розум пожвавлюється, приходить потік ідей, можливі різкі зміни у фінансових планах. Це час натхнення для фрилансерів, блогерів, усіх, хто працює з інформацією, медіа та комунікаціями.

30 травня Сонце в з'єднанні з Меркурієм: час фінансової зрозумілості, вдалих переговорів, ухвалення стратегічних рішень. Гарний день для фінансових розрахунків, підписання контрактів.

Протягом місяця багато хто зможе зміцнити фінансовий ґрунт, але вимагає мудрості, гнучкості та готовності до трансформацій. Настав час переглядати стратегії та шукати несподівані джерела доходу. Інновації, розумний ризик та стабільна база — ось ключові слова цього місяця.

Травень несе фінансове зростання та структурний розвиток для земних знаків. Телець, Діва та Козоріг — головні переможці фінансових транзитів травня! Ці знаки мають стійкість, прагматизм і стратегічне мислення, що допомагає їм скористатися можливостями, які відкриваються цього місяця.

Телець — стабілізація та довгострокові вигоди

Логіка та раціональне мислення дозволяють приймати виважені фінансові рішення.

Середина місяця — період кульмінації у питаннях інвестицій, боргів та спадщини. Вдалий час для розширення грошового потоку, активних угод та балансу між доходами та витратами. Також підходить для планування нових фінансових стратегій та пошуку нових джерел доходу.

Порада: робіть ставку на довгострокові інвестиції та стабільні активи, уникаючи імпульсних рішень.

Діва — деталі, аналіз та правильні стратегії

Місяць сприятливий для підписання договорів, зростання бізнесу та корисних знайомств, зокрема — за кордоном. Місяць чіткої стратегії, організації фінансів та ефективних вкладень. Розширення фінансових зв’язків та нові можливості через переговори. У третій декаді травня — чудовий час для інтуїтивних рішень, довгострокового планування та зміцнення матеріальної бази.

Порада: використовуйте аналітичний підхід, але довіряйте інтуїції у нестандартних ситуаціях.

Козоріг — структурування та потужні перспективи

Обставини підштовхують до фінансових перетворень та перегляду управління спільними ресурсами. Можливі складні рішення у сфері грошей, кар’єри та інвестицій, але перспективи гарні, якщо сміливо йти назустріч змінам. Відбувається запуск нового фінансового циклу, що потребує стратегічного підходу. Ідеальний час для укладання контрактів та важливих угод.

Порада: працюйте на довгострокову перспективу, уникаючи короткострокових ризиків.