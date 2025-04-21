Через втрати на фронті Росія стала залежною від КНДР - експерт

Російські військові / © Associated Press

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Росія через великі втрати на фронті та нестачу боєприпасів змушена просити підтримки в КНДР. Особливо відчутний дефіцит реактивної артилерії, яку країна не встигає виробляти у потрібних обсягах.

Про це розповів військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в етері Еспресо.

«Отримання російською армією від КНДР реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) є свідченням того, що РФ вже тривалий час не може обходитися без постачання зброї ззовні. І в першу чергу така військова допомога країні-агресорці здійснюється через Північну Корею, однак можна передбачати, що не лише зброї із КНДР. Щодо північнокорейської РСЗВ M1991, то ця система великого калібру 240 мм, яка має 22 напрямних, також вона є аналогом РСЗВ радянського походження — 220-міліметрової системи залпового вогню „Ураган“», — сказав він.

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На думку експерта, використання російською армією північнокорейських РСЗВ може свідчити про серйозні втрати у власній артилерії, зокрема у реактивних системах, що унеможливлює ефективне виконання бойових завдань без зовнішньої допомоги.

Крім того, за словами представника Defense Express, російський ВПК не встигає виготовляти достатню кількість 220-міліметрових боєприпасів для наявних артсистем та РСЗВ. Це ще більше посилює залежність РФ від військової допомоги КНДР, що напряму впливає на ситуацію на фронті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія вперше показала північнокорейські РСЗВ.