Из-за потерь на фронте Россия стала зависимой от КНДР – эксперт

Российские военные / © Associated Press

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Россия из-за больших потерь на фронте и нехватки боеприпасов вынуждена просить поддержки у КНДР. Особенно ощутимый дефицит реактивной артиллерии, которую страна не успевает производить в нужных объемах.

Об этом рассказал военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Эспрессо.

«Получение российской армией от КНДР реактивных систем залпового огня (РСЗО) является свидетельством того, что РФ уже долгое время не может обходиться без поставки оружия извне. И в первую очередь такая военная помощь стране-агрессорке осуществляется через Северную Корею, однако можно предположить, что не только оружие из КНДР. Что касается северокорейской РСЗО M1991, то эта система большого калибра 240 мм, имеющая 22 направляющих, также она является аналогом РСЗО советского происхождения — 220-миллиметровой системы залпового огня „Ураган“», — сказал он.

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По мнению эксперта, использование российской армией северокорейских РСЗО может свидетельствовать о серьезных потерях в собственной артиллерии, в частности в реактивных системах, что делает невозможным эффективное выполнение боевых задач без внешней помощи.

Кроме того, по словам представителя Defense Express, российский ВПК не успевает производить достаточное количество 220-миллиметровых боеприпасов для имеющихся артсистем и РСЗО.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия впервые показала северокорейские РСЗО.