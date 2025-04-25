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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1977
Время на прочтение
1 мин

Нападение беспилотниками на Украину: где раздались взрывы

Враг в очередной раз атаковал мирные украинские города ночью.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 25 апреля 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

Часть Украины охватила воздушная тревога. Работали силы ПВО. В результате попаданий иногда вспыхнули пожары.

В частности, взрывы прогремели:

  • Харьков;

  • Сумщина;

  • Обухов/р-н;

  • Киевщина;

  • Умань/окрестности.

Напомним, что спасатели не останавливают аварийные работы на месте ракетного удара в Киеве.

Дата публикации
Количество просмотров
1977
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