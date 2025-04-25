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- Украина
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Нападение беспилотниками на Украину: где раздались взрывы
Враг в очередной раз атаковал мирные украинские города ночью.
В ночь на 25 апреля 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Часть Украины охватила воздушная тревога. Работали силы ПВО. В результате попаданий иногда вспыхнули пожары.
В частности, взрывы прогремели:
Харьков;
Сумщина;
Обухов/р-н;
Киевщина;
Умань/окрестности.
Напомним, что спасатели не останавливают аварийные работы на месте ракетного удара в Киеве.