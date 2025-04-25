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- Укрaїнa
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Напад безпілотниками на Україну: де пролунали вибухи
Ворог у черговий раз атакував мирні українські міста вночі.
У ніч проти 25 квітня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Частину України охопила повітряна тривога. Працювали сили ППО. Внаслідок влучань деколи спалахнули пожежі.
Зокрема, вибухи пролунали:
Харків;
Сумщина;
Обухів/р-н;
Київщина;
Умань/околиці.
Нагадаємо, що рятувальники не зупиняють аварійні роботи на місці ракетного удару у Києві.