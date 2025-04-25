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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1977
Час на прочитання
1 хв

Напад безпілотниками на Україну: де пролунали вибухи

Ворог у черговий раз атакував мирні українські міста вночі.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 25 квітня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Частину України охопила повітряна тривога. Працювали сили ППО. Внаслідок влучань деколи спалахнули пожежі.

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Харків;

  • Сумщина;

  • Обухів/р-н;

  • Київщина;

  • Умань/околиці.

Нагадаємо, що рятувальники не зупиняють аварійні роботи на місці ракетного удару у Києві.

Дата публікації
Кількість переглядів
1977
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