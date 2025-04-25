Астрологічний прогноз на 25 квітня

Якір / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна по-новому поглянути на старі проблеми, вирішивши таким чином безліч проблем.

Символ дня: Якір.

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Стихія дня: Вогонь.

Щасливий день: 9.

Щасливий колір: синій.

Щасливе каміння дня: аметист, смарагд.

За якусь частину тіла відповідає: ноги, гомілки, ступні.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, будуть легкими, особливо якщо вчасно звернутися до лікаря.

Харчування дня: від картоплі та цитрусових необхідно відмовитися.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна висаджувати розсаду в ґрунт.

Магія та містика дня: можна проводити ритуали, що використовують магічну силу проточної води.

Сни дня: сни цієї ночі є віщими і справджуються дуже швидко.

Табу дня: не можна виглядати у дзеркала.

Цитата дня: «Не витрачай своє кохання на того, хто її не цінує» (Вільям Шекспір).

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