Астрологический прогноз на 25 апреля

Якорь / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда можно по-новому взглянуть на старые проблемы, решив таким образом массу существующих проблем.

Символ дня: Якорь.

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Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: аметист, изумруд.

За какую часть тела отвечает: ноги, голени, ступни.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут легкими, особенно если вовремя обратиться к врачу.

Питание дня: от картофеля и цитрусовых необходимо отказаться.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно высаживать рассаду в грунт.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, использующие магическую силу проточной воды.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и сбываются очень быстро.

Табу дня: нельзя смотреться в зеркала.

Цитата дня: «Не трать свою любовь на того, кто ее не ценит» (Уильям Шекспир).

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