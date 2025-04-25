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- Астрология
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Астрологический прогноз на 25 апреля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда можно по-новому взглянуть на старые проблемы, решив таким образом массу существующих проблем.
Символ дня: Якорь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: синий.
Счастливые камни дня: аметист, изумруд.
За какую часть тела отвечает: ноги, голени, ступни.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут легкими, особенно если вовремя обратиться к врачу.
Питание дня: от картофеля и цитрусовых необходимо отказаться.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно высаживать рассаду в грунт.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, использующие магическую силу проточной воды.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и сбываются очень быстро.
Табу дня: нельзя смотреться в зеркала.
Цитата дня: «Не трать свою любовь на того, кто ее не ценит» (Уильям Шекспир).
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