- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 169
- Час на прочитання
- 1 хв
Частину України охопила повітряна тривога: названа причина
Ворог знову атакує Україну ударними дронами.
У ніч проти 25 квітня 2025 року росіяни атакували Україну безпілотниками.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Зокрема, ударні БпЛА рухалися у напрямку Харкова, Білої церкви, Полтави тощо.
Також були пуски КАБів ворожою тактичною авіацією на Сумщину та загроза застосування балістичного озброєння з півдня.
“"Шахеди" на межі Харківської та Полтавської областей — курсом на південь”, — йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.
Нагадаємо, що раніше у Харкові після атаки дронів спалахнуло цивільне підприємство.