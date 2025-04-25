Частину України охопила повітряна тривога: названа причина

Повітряна тривога

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У ніч проти 25 квітня 2025 року росіяни атакували Україну безпілотниками.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Зокрема, ударні БпЛА рухалися у напрямку Харкова, Білої церкви, Полтави тощо.

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Також були пуски КАБів ворожою тактичною авіацією на Сумщину та загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

“"Шахеди" на межі Харківської та Полтавської областей — курсом на південь”, — йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше у Харкові після атаки дронів спалахнуло цивільне підприємство.