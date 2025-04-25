У Харкові після атаки дронів спалахнуло цивільне підприємство

Безпілотник / © ТСН.ua

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У ніч проти 25 квітня 2025 року Харків опинився під атакою ворожих “Шахедів”.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Також було чутно два вибухи, у повітрі ще були безпілотники.

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“Є кілька прильотів по території підприємств, внаслідок чого є пожежі. Будьте обережні, атака з повітря на Харків триває. Внаслідок влучання ворожого безпілотника по Слобідському району горить цивільне підприємство. Інформації щодо постраждалих на дану хвилину не надходило”, — заявив Ігор Терехов.

“За попередніми даними, ворог вдарив по Слобідському району Харкова. Інформація перевіряється. На цю хвилину — без викликів щодо постраждалих”, — підтвердив інформацію очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, що у ніч проти 24 квітня Харків зазнав ракетних ударів та атаки дронами.