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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
312
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1 хв

У Харкові після атаки дронів спалахнуло цивільне підприємство

Дрони кружляли над містом.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 25 квітня 2025 року Харків опинився під атакою ворожих “Шахедів”. 

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Також було чутно два вибухи, у повітрі ще були безпілотники.

“Є кілька прильотів по території підприємств, внаслідок чого є пожежі. Будьте обережні, атака з повітря на Харків триває. Внаслідок влучання ворожого безпілотника по Слобідському району горить цивільне підприємство. Інформації щодо постраждалих на дану хвилину не надходило”, — заявив Ігор Терехов.

“За попередніми даними, ворог вдарив по Слобідському району Харкова. Інформація перевіряється. На цю хвилину — без викликів щодо постраждалих”, — підтвердив інформацію очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, що у ніч проти 24 квітня Харків зазнав ракетних ударів та атаки дронами.

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