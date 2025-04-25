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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
2 хв

День ангела 25 квітня: кого та як вітати з іменинами

25 квітня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 25 квітня, день ангела

Який сьогодні, 25 квітня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 25 квітня

25 квітня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Марка, Сергія, Ніку.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві веселий, радісний. В дорослому віці стає допитливим, має чудову пам’ять.

Марк — латинське ім’я, перекладається як “молоток”. В дитинстві бажає визнання батьків. В дорослому віці стає кмітливим, жвавим.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як “знатний”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці часто агресивний, вміє за себе постояти.

Ніка — давньогрецьке походження, означає “богиня перемоги”. В дитинстві цілеспрямована, енергійна. В дорослому віці стає комунікабельною, часто отримує задоволення від спілкування з людьми.

День ангела 25 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 25 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 25 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

З Днем Ангела! Бажаю тобі благословення, яке приносить твій небесний охоронець. Нехай цей день наповнить твоє серце світлом, а життя буде сповнене гармонії, радості та добробуту.

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, даруючи тобі силу, натхнення та підтримку в усіх життєвих ситуаціях. Бажаю здоров’я, удачі та безмежної любові.

***

Дорогий друже, вітаю з чудовим святом – Днем Ангела! Нехай твій ангел-хранитель завжди оберігає тебе від усього поганого, а твоя дорога буде освітлена світлом добра та любові. Бажаю гармонії й щастя на кожному кроці.

***

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій ангел оберігає тебе від всіх негараздів, дарує тобі спокій та умиротворення в серці. Бажаю, щоб це свято стало для тебе початком нових перемог і радісних моментів у житті.

***

Зі святом Дня Ангела! Бажаю, щоб ангел-хранитель завжди був тобі на допомогу в найважчі моменти, а твій шлях був освітлений любов’ю і підтримкою. Нехай цей день принесе тобі душевний спокій і гармонію.

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Дата публікації
Кількість переглядів
26
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