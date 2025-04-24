Трамп назвав "великі поступки", на які погодилася Росія

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп назвав поступки, на які погодилася Росія для того, щоб укласти угоду про перемир’я.

Про це повідомляє The Guardian.

У четвер, 24 квітня, під час спілкування із журналістами у Білому домі, Дональда Трампа запитали, які поступки запропонувала Росія, щоб наблизитися до миру.

Реклама

«Припинення війни, припинення захоплення всієї країни. Досить великі поступки», - відповів американський президент.

Раніше цього ж дня президент США Дональд Трамп закликав Росію та Україну «сісти за стіл переговорів» і повідомив, що має власний крайній термін для укладення мирної угоди.

Нагадаємо, Трамп також заявив, що чинить великий тиск на Росію, щоб змусити Кремль припинити війну.