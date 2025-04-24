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Трамп назвав "великі поступки", на які погодилася Росія
Американський президент заявив, що Росія погодилася не захоплювати усю Україну.
Президент США Дональд Трамп назвав поступки, на які погодилася Росія для того, щоб укласти угоду про перемир’я.
Про це повідомляє The Guardian.
У четвер, 24 квітня, під час спілкування із журналістами у Білому домі, Дональда Трампа запитали, які поступки запропонувала Росія, щоб наблизитися до миру.
«Припинення війни, припинення захоплення всієї країни. Досить великі поступки», - відповів американський президент.
Раніше цього ж дня президент США Дональд Трамп закликав Росію та Україну «сісти за стіл переговорів» і повідомив, що має власний крайній термін для укладення мирної угоди.
Нагадаємо, Трамп також заявив, що чинить великий тиск на Росію, щоб змусити Кремль припинити війну.