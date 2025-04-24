Борис Джонсон розкритикував мирний план Трампа

Експрем’єр Британії Борис Джонсон / © Associated Press

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Мирний план, запропонований США, не здатний запобігти наступному нападу Росії. Він пропонує лише «нагороди» агресору та жодних компенсацій Україні за збитки, завдані війною.

Про це написав колишній прем’єр Британії Борис Джонсон у соціальній мережі Facebook.

«Путін без розбору вбиває все більше українських мирних мешканців. У Києві вбито та поранено 100 осіб, зокрема дітей. І яка його нагорода відповідно до останніх мирних пропозицій?» — написав Джонсон.

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Він перерахував, що отримає Росія, погодившись припинити війну проти України:

Право зберегти суверенну українську територію, захоплену силою та порушуючи міжнародне право.

Право контролювати долю України, заборонивши членство у НАТО.

Скасування санкцій проти Росії.

Економічне партнерство з Америкою.

Шанс відновити свою армію, щоб напасти знову «через кілька коротких років».

«Щодо України — що вони отримують після трьох років героїчного опору жорстокому та неспровокованому вторгненню? Яка їхня нагорода за жахливі жертви, які вони принесли — заради, як їм постійно говорили, свободи та демократії у всьому світі? Окрім права ділитися своїми природними ресурсами зі Сполученими Штатами, вони нічого не отримують. Що в цій угоді реально може зупинити третє російське вторгнення? Нічого», — наголосив Джонсон.

Він додав, що запобігти подальшим звірствам з боку Путіна можуть лише довгострокові та надійні гарантії безпеки для України, які нададуть Великобританія, США та всі західні союзники.