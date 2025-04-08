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Салат з кульбаби: в чому його користь, як правильно приготувати
Як приготувати салат з кульбаби, щоб він був смачним та корисним
Саме зараз, коли яскраво-жовті суцвіття кульбаби прикрашають молоду зелень, рослина має цілющі властивості. Недарма цю багаторічну рослину називають кульбабкою лікарською.
Кульбаба, що лікує
У цій чудовій рослині міститься безліч корисних речовин: інулін, холін, каротин, токоферол, кальцій, магній, калій, марганець, залізо, незамінні жирні кислоти, вітаміни A, C та групи B.
Завдяки такому складу кульбаба може:
боротися з весняним авітамінозом,
виводити з організму людини токсини,
стимулювати виділення жовчі, руйнувати каміння у жовчному міхурі,
попереджати діабет та ожиріння,
стимулювати діяльність серцево-судинної системи,
очищати кров та знижувати рівень холестерину.
Забираємо з кульбаби непотрібну гіркоту
Для приготування різноманітних страв можна прибрати з рослини зайву гіркоту. Хоча саме завдяки цій гіркоті покращується обмін речовин.
Позбутися гіркоти можна кількома способами. По-перше, можна просто відокремити зелену приквітку. Саме в цій частині більше гіркоти та використовувати для їжі інші частини рослини. Можна молоде листя кульбаби вимочити у підсоленій воді, для цього потрібно потримати в ній листя від 20 хвилин до півгодини. Основна гіркота піде, і залишиться тільки легкий присмак, такий же, як у салатного листя.
Що можна готувати з кульбаби
Для вживання кульбаби можна використовувати як вершки, так і коріння.
Молоде весняне листя кульбаби використовується для приготування різноманітних салатів, борщів, в деяких країнах їх навіть маринують і заквашують як капусту.
Квіти кульбаби використовуються для приготування вина і варення, з бутонів, що розкрилися, готують «кульбабовий мед».
Коріння кульбаби, підсмажене на олії, використовується для приготування напою, схожого на каву, саме по собі вони нагадують смажену картоплю.
Рецепти салатів з кульбаб.
Найпростіший салат з листя кульбаби
Щоб приготувати салат з кульбаби, помийте і підсушіть біля молодого листя кульбаби. Вимочувати їх необов’язково. Дрібно наріжте, додайте масла і трохи лимонного соку. Салат можна заправити майонезом, додати на смак сіль, гірчицю, перець і т.п. Добре перемішайте і одразу подавайте до столу.
Салат з кульбаб з вареними яйцями
Для приготування такого салату знадобляться:
100-150 г листя кульбаби,
два варені яйця,
пучок зеленої цибулі,
сіль за смаком,
сметана — для заправки.
Листя кульбаби замочіть на 30-60 хвилин у холодній підсоленій воді або ошпарте окропом. Наріжте зелень, змішайте з| вареними яйцями, посоліть і заправте сметаною.
Салат з кульбаби та редиски
Інгредієнти для салату:
150 г підготовленого листя кульбаби,
2 яйця,
пучок редиски,
1-2 ст.ложки консервованого горошку,
сметана чи майонез — для заправки.
Приготування:
Наріжте листя кульбаби, редьку наріжте тонкими кружальцями, варені яйця подрібніть.
Все перемішайте та заправте сметаною або майонезом.