кульбаба

Реклама

Саме зараз, коли яскраво-жовті суцвіття кульбаби прикрашають молоду зелень, рослина має цілющі властивості. Недарма цю багаторічну рослину називають кульбабкою лікарською.

Кульбаба, що лікує

У цій чудовій рослині міститься безліч корисних речовин: інулін, холін, каротин, токоферол, кальцій, магній, калій, марганець, залізо, незамінні жирні кислоти, вітаміни A, C та групи B.

Завдяки такому складу кульбаба може:

Реклама

боротися з весняним авітамінозом,

виводити з організму людини токсини,

стимулювати виділення жовчі, руйнувати каміння у жовчному міхурі,

попереджати діабет та ожиріння,

стимулювати діяльність серцево-судинної системи,

очищати кров та знижувати рівень холестерину.

Забираємо з кульбаби непотрібну гіркоту

Для приготування різноманітних страв можна прибрати з рослини зайву гіркоту. Хоча саме завдяки цій гіркоті покращується обмін речовин.

Позбутися гіркоти можна кількома способами. По-перше, можна просто відокремити зелену приквітку. Саме в цій частині більше гіркоти та використовувати для їжі інші частини рослини. Можна молоде листя кульбаби вимочити у підсоленій воді, для цього потрібно потримати в ній листя від 20 хвилин до півгодини. Основна гіркота піде, і залишиться тільки легкий присмак, такий же, як у салатного листя.

Що можна готувати з кульбаби

Для вживання кульбаби можна використовувати як вершки, так і коріння.

Молоде весняне листя кульбаби використовується для приготування різноманітних салатів, борщів, в деяких країнах їх навіть маринують і заквашують як капусту.

Квіти кульбаби використовуються для приготування вина і варення, з бутонів, що розкрилися, готують «кульбабовий мед».

Коріння кульбаби, підсмажене на олії, використовується для приготування напою, схожого на каву, саме по собі вони нагадують смажену картоплю.

Рецепти салатів з кульбаб.

Найпростіший салат з листя кульбаби

Щоб приготувати салат з кульбаби, помийте і підсушіть біля молодого листя кульбаби. Вимочувати їх необов’язково. Дрібно наріжте, додайте масла і трохи лимонного соку. Салат можна заправити майонезом, додати на смак сіль, гірчицю, перець і т.п. Добре перемішайте і одразу подавайте до столу.

Салат з кульбаб з вареними яйцями

Для приготування такого салату знадобляться:

100-150 г листя кульбаби,

два варені яйця,

пучок зеленої цибулі,

сіль за смаком,

сметана — для заправки.

Листя кульбаби замочіть на 30-60 хвилин у холодній підсоленій воді або ошпарте окропом. Наріжте зелень, змішайте з| вареними яйцями, посоліть і заправте сметаною.

Салат з кульбаби та редиски

Інгредієнти для салату:

150 г підготовленого листя кульбаби,

2 яйця,

пучок редиски,

1-2 ст.ложки консервованого горошку,

сметана чи майонез — для заправки.

Приготування:

Наріжте листя кульбаби, редьку наріжте тонкими кружальцями, варені яйця подрібніть.

Все перемішайте та заправте сметаною або майонезом.