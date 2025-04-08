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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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15k
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2 хв

Салат з кульбаби: в чому його користь, як правильно приготувати

Як приготувати салат з кульбаби, щоб він був смачним та корисним

Автор публікації
Ганна Носова Ганна Носова
кульбаба

кульбаба

Саме зараз, коли яскраво-жовті суцвіття кульбаби прикрашають молоду зелень, рослина має цілющі властивості. Недарма цю багаторічну рослину називають кульбабкою лікарською.

Кульбаба, що лікує

У цій чудовій рослині міститься безліч корисних речовин: інулін, холін, каротин, токоферол, кальцій, магній, калій, марганець, залізо, незамінні жирні кислоти, вітаміни A, C та групи B.

Завдяки такому складу кульбаба може:

  • боротися з весняним авітамінозом,

  • виводити з організму людини токсини,

  • стимулювати виділення жовчі, руйнувати каміння у жовчному міхурі,

  • попереджати діабет та ожиріння,

  • стимулювати діяльність серцево-судинної системи,

  • очищати кров та знижувати рівень холестерину.

Забираємо з кульбаби непотрібну гіркоту

Для приготування різноманітних страв можна прибрати з рослини зайву гіркоту. Хоча саме завдяки цій гіркоті покращується обмін речовин.

Позбутися гіркоти можна кількома способами. По-перше, можна просто відокремити зелену приквітку. Саме в цій частині більше гіркоти та використовувати для їжі інші частини рослини. Можна молоде листя кульбаби вимочити у підсоленій воді, для цього потрібно потримати в ній листя від 20 хвилин до півгодини. Основна гіркота піде, і залишиться тільки легкий присмак, такий же, як у салатного листя.

Що можна готувати з кульбаби

Для вживання кульбаби можна використовувати як вершки, так і коріння.
Молоде весняне листя кульбаби використовується для приготування різноманітних салатів, борщів, в деяких країнах їх навіть маринують і заквашують як капусту.
Квіти кульбаби використовуються для приготування вина і варення, з бутонів, що розкрилися, готують «кульбабовий мед».
Коріння кульбаби, підсмажене на олії, використовується для приготування напою, схожого на каву, саме по собі вони нагадують смажену картоплю.

Рецепти салатів з кульбаб.

Найпростіший салат з листя кульбаби

Щоб приготувати салат з кульбаби, помийте і підсушіть біля молодого листя кульбаби. Вимочувати їх необов’язково. Дрібно наріжте, додайте масла і трохи лимонного соку. Салат можна заправити майонезом, додати на смак сіль, гірчицю, перець і т.п. Добре перемішайте і одразу подавайте до столу.

Салат з кульбаб з вареними яйцями

Для приготування такого салату знадобляться:

  • 100-150 г листя кульбаби,

  • два варені яйця,

  • пучок зеленої цибулі,

  • сіль за смаком,

  • сметана — для заправки.

Листя кульбаби замочіть на 30-60 хвилин у холодній підсоленій воді або ошпарте окропом. Наріжте зелень, змішайте з| вареними яйцями, посоліть і заправте сметаною.

Салат з кульбаби та редиски

Інгредієнти для салату:

  • 150 г підготовленого листя кульбаби,

  • 2 яйця,

  • пучок редиски,

  • 1-2 ст.ложки консервованого горошку,

  • сметана чи майонез — для заправки.

Приготування:

  • Наріжте листя кульбаби, редьку наріжте тонкими кружальцями, варені яйця подрібніть.

  • Все перемішайте та заправте сметаною або майонезом.

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