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ТСН у соціальних мережах

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Смерть пасажира в метро: що відомо про трагедію в Києві

Через рятувальні роботи та слідчі дії метрополітен припинив рух поїздів майже на дві години.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Метро

В метро Києва пасажир потрапив під поїзд / Ілюстративне фото / © Поліція Києва / Facebook

Ввечері четверга, 24 квітня, на станції «Хрещатик» пасажир потрапив під поїзд. Про трагедію стало відомо близько дев’ятої години вечора.

Про це повідомили в КМДА.

Станції червоної лінії київського метрополітену «Університет», «Театральна» і «Хрещатик» зачинили на вхід для пасажирів. На місце події були викликані всі необхідні екстрені служби та правоохоронці.

Згодом, о 22:25, столична влада повідомила, що метро відновило свою роботу, але людину врятувати не вдалося.

«Метрополітен працює у звичайному режимі. Пасажир загинув, усі обставини інциденту встановлюють правоохоронні органи», — йдеться у повідомленні.

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