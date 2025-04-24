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Смерть пасажира в метро: що відомо про трагедію в Києві
Через рятувальні роботи та слідчі дії метрополітен припинив рух поїздів майже на дві години.
Ввечері четверга, 24 квітня, на станції «Хрещатик» пасажир потрапив під поїзд. Про трагедію стало відомо близько дев’ятої години вечора.
Про це повідомили в КМДА.
Станції червоної лінії київського метрополітену «Університет», «Театральна» і «Хрещатик» зачинили на вхід для пасажирів. На місце події були викликані всі необхідні екстрені служби та правоохоронці.
Згодом, о 22:25, столична влада повідомила, що метро відновило свою роботу, але людину врятувати не вдалося.
«Метрополітен працює у звичайному режимі. Пасажир загинув, усі обставини інциденту встановлюють правоохоронні органи», — йдеться у повідомленні.