Борис Джонсон раскритиковал мирный план Трампа

Экс-премьер Британии Борис Джонсон / © Associated Press

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Мирный план, предложенный США не способен предотвратить следующее нападение России. Он предлагает только «награды» агрессору и никаких компенсаций Украине за ущерб, нанесенный войной.

Об этом написал бывший премьер Британии Борис Джонсон в социальной сети Facebook.

«Путин без разбора убивает все больше украинских мирных жителей. В Киеве убиты и ранены 100 человек, включая детей. И какова его награда в соответствии с последними мирными предложениями?» — написал Джонсон.

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Он перечислил, что получит Россия, согласившись прекратить войну против Украины:

Право сохранить суверенную украинскую территорию, захваченную силой и в нарушение международного права.

Право контролировать судьбу Украины, запретив членство в НАТО.

Отмену санкций против России.

Экономическое партнерство с Америкой.

Шанс восстановить свою армию, чтобы напасть снова «через несколько коротких лет».

«Что касается Украины — что они получают после трех лет героического сопротивления жестокому и неспровоцированному вторжению? Какова их награда за ужасающие жертвы, которые они принесли — ради, как им постоянно говорили, свободы и демократии во всем мире? Кроме права делиться своими природными ресурсами с Соединенными Штатами, они ничего не получают. Что в этой сделке может реально остановить третье российское вторжение? Ничего», — подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что предотвратить дальнейшие зверства со стороны Путина могут только долгосрочные и надежные гарантии безопасности для Украины, которые предоставят Великобритания, США и все западные союзниками.