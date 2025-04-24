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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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188
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1 хв

Росіяни окупували село на Донеччині та продовжують просування – DeepState

Враг захопив село Калинове.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Росіяни окупували село на Донеччині та продовжують просування – DeepState

© Deepstatemap

Російські оккупанти продовжують наступ із півдня на територію Донецької області , захопивши ще один населений пункт.

Про це повідомили аналітики DeepState, опублікувавши оновлену карту.

За їхньою інформацією, ворог окупував село Калинове, а також просунувся біля Березівки та Тарасівки.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що протягом останніх тижнів українські війська звільнили близько 16 кв. км території Донецької області.

Нагадаємо, росіяни продовжують атакувати на Покровському напрямку . Окупанти не полишають спроб вийти на адміністративну межу Донецької та Дніпропетровської областей до 9 травня.

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