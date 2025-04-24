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- Війна
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Росіяни окупували село на Донеччині та продовжують просування – DeepState
Враг захопив село Калинове.
Російські оккупанти продовжують наступ із півдня на територію Донецької області , захопивши ще один населений пункт.
Про це повідомили аналітики DeepState, опублікувавши оновлену карту.
За їхньою інформацією, ворог окупував село Калинове, а також просунувся біля Березівки та Тарасівки.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що протягом останніх тижнів українські війська звільнили близько 16 кв. км території Донецької області.
Нагадаємо, росіяни продовжують атакувати на Покровському напрямку . Окупанти не полишають спроб вийти на адміністративну межу Донецької та Дніпропетровської областей до 9 травня.