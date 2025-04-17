Сирський заявив про звільнені території на Донеччині

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Донеччині / © Олександр Сирський

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що протягом останніх тижнів українські війська звільнили близько 16 кв. км території Донецької області.

Про це головком повідомив у Мережі.

Сирський поінформував, що три доби працював у операційній зоні військ оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» та побував фактично у всіх бригадах цього ОТУ.

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За даними генерала, на Покровському напрямку українські захисники щодня зупиняють близько 30 штурмових дій російської армії, завдають їй значних втрат.

Головком акцентував, що ворог не змінив свої плани — відтіснити підрозділи ЗСУ за межі Донеччини і Луганщини та вийти на адміністративні кордони цих областей. Однак, задум окупантів залишається нереалізованим.

«Ми продовжуємо оборонну операцію, проводимо контрнаступальні дії і маємо певні успіхи. За останні тижні звільнили близько 16 квадратних кілометрів території в районі населених пунктів Удачне, Котлине, Шевченко», — вказано в заяві Сирського.

Він також повідомив, що заслухав доповіді командувача ОТУ, бригадного генерала Олександра Тарнавського, плідно попрацював з командирами бригад на їхнім командних пунктах і на місцях вирішив проблемні питання щодо організації бойових дій, забезпечення боєприпасами та матеріально-технічними засобами. Генерал віддав необхідні розпорядження щодо вирішення проблемних питань та задоволення наявних потреб.

До слова, напередодні командувач тактичної групи «Вугледар» генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що за два місяці його командування групою вдалося зменшити втрати, повернути під контроль населений пункт Дніпроенергія, покращити тактичне положення на двох критичних напрямках.