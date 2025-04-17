Сырский заявил об освобожденных территориях на Донетчине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Донецкой области / © Александр Сырский

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в течение последних недель украинские войска освободили около 16 кв. км территории Донецкой области.

Об этом главком сообщил в Сети.

Сырский проинформировал, что трое суток работал в операционной зоне войск оперативно-тактической группировки «Донецк» и побывал фактически во всех бригадах этой ОТГ.

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По данным генерала, на Покровском направлении украинские защитники ежедневно останавливают около 30 штурмовых действий российской армии, наносят ей значительные потери.

Главком акцентировал, что враг не изменил свои планы — оттеснить подразделения ВСУ за пределы Донетчины и Луганщины, и выйти на административные границы этих областей. Однако замысел оккупантов остается нереализованным.

«Мы продолжаем оборонительную операцию, проводим контрнаступательные действия и имеем определенные успехи. За последние недели освободили около 16 квадратных километров территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко», — говорится в заявлении Сырского.

Он также сообщил, что заслушал доклады командующего ОТГ, бригадного генерала Александра Тарнавского, плодотворно поработал с командирами бригад на их командных пунктах и на местах решил проблемные вопросы организации боевых действий, обеспечения боеприпасами и материально-техническими средствами. Генерал отдал необходимые распоряжения по решению проблемных вопросов и удовлетворению имеющихся потребностей.

К слову, накануне командующий тактической группой «Угледар» генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что за два месяца его командование группой удалось снизить потери, вернуть под контроль населенный пункт Днепроэнергия, улучшить тактическое положение на двух критических направлениях.