"Они проходят буквально по трупам" – военный о ситуации на Лиманском направлении

Фронт / © ТСН.ua

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На лиманском направлении враг не снижает активности. Несмотря на тяжелые потери, пехота круглосуточно курсирует по маршрутам для накопления и последующих штурмовых действий.

Об этом написал военный Станислав Бунятов с позывным Осман.

"На переправах в районе Тернов ежедневно дохнет около 20-30 п***в, иногда они проходят буквально по трупам", - отметил он.

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