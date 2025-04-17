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"Они проходят буквально по трупам" – военный о ситуации на Лиманском направлении
Обстановка остается тяжелой.
На лиманском направлении враг не снижает активности. Несмотря на тяжелые потери, пехота круглосуточно курсирует по маршрутам для накопления и последующих штурмовых действий.
Об этом написал военный Станислав Бунятов с позывным Осман.
"На переправах в районе Тернов ежедневно дохнет около 20-30 п***в, иногда они проходят буквально по трупам", - отметил он.
Ранее Военный эксперт оценил интенсивность боевых действий и продвижение врага за неделю