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Анчелотти досрочно покинет "Реал" – СМИ назвали конкретную дату
Ожидается, что Карло уйдет из клуба сразу после финала Кубка Испании.
Карло Анчелотти покинет пост главного тренера мадридского "Реала" после финального матча Кубка Испании против "Барселоны".
Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, 65-летний итальянский специалист досрочно уйдет из "Королевского клуба" 26 апреля – сразу после поединка "сливочных" с "Барселоной" в финале Кубка Короля.
Действующий контракт Карло с мадридским клубом рассчитан до лета 2026 года.
В СМИ была информация, что заменить Анчелотти на посту может коуч леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо.
Самого Карло неоднократно "сватали" в сборную Бразилии, которая сейчас занимается поиском нового наставника после увольнения Доривала Жуниора.
Анчелотти во второй раз возглавил "Реал" в 2021 году. С тех пор он выиграл с командой 11 трофеев, включая два титула Ла Лиги и две Лиги чемпионов.
В течение первого периода во главе мадридцев (2013-2015) Анчелотти также триумфовал в Кубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира.
Анчелотти является одним из самых успешных тренеров в истории футбола. Он единственный наставник, который выигрывал все топ-5 чемпионатов Европы, а также пять раз триумфовал в Лиге чемпионов – дважды с "Миланом" (2003, 2007) и трижды с "Реалом" (2014, 2022, 2024).
За семь туров до завершения сезона "Реал" идет вторым в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от "Барселоны" на 4 очка.
Ранее сообщалось, что Анчелотти прокомментировал вылет "Реала" из Лиги чемпионов от лондонского "Арсенала" и высказался о своем будущем в клубе.