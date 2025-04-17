Анчелотти досрочно покинет "Реал" – СМИ назвали конкретную дату

Карло Анчелотти / © Associated Press

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Карло Анчелотти покинет пост главного тренера мадридского "Реала" после финального матча Кубка Испании против "Барселоны".

Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, 65-летний итальянский специалист досрочно уйдет из "Королевского клуба" 26 апреля – сразу после поединка "сливочных" с "Барселоной" в финале Кубка Короля.

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Действующий контракт Карло с мадридским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В СМИ была информация, что заменить Анчелотти на посту может коуч леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо.

Самого Карло неоднократно "сватали" в сборную Бразилии, которая сейчас занимается поиском нового наставника после увольнения Доривала Жуниора.

Анчелотти во второй раз возглавил "Реал" в 2021 году. С тех пор он выиграл с командой 11 трофеев, включая два титула Ла Лиги и две Лиги чемпионов.

В течение первого периода во главе мадридцев (2013-2015) Анчелотти также триумфовал в Кубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира.

Анчелотти является одним из самых успешных тренеров в истории футбола. Он единственный наставник, который выигрывал все топ-5 чемпионатов Европы, а также пять раз триумфовал в Лиге чемпионов – дважды с "Миланом" (2003, 2007) и трижды с "Реалом" (2014, 2022, 2024).

За семь туров до завершения сезона "Реал" идет вторым в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от "Барселоны" на 4 очка.

Ранее сообщалось, что Анчелотти прокомментировал вылет "Реала" из Лиги чемпионов от лондонского "Арсенала" и высказался о своем будущем в клубе.