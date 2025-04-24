Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що чинить великий тиск на Росію, щоб змусити Кремль припинити війну.

Про це він сказав під час виступу в Овальному кабінеті після зустрічі з прем’єр-міністром Норвегії.

Трамп сказав, що він «незадоволений» нападом Росії на Київ вночі.

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«Мені не сподобався вчорашній вечір, я був невдоволений ним. Ми говорили про мир, а тут були випущені ракети. І я був незадоволений цим», — зазначив американський президент.

Відповідаючи на запитання, чи розглядатиме він можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії, глава Білого дому сказав, що «радше відповість на це запитання через тиждень».

«Ми чинимо великий тиск на Росію. Але для танго й укладання угоди потрібні двоє, і [Україна] зазнає дуже сильного удару. Я вірю, що вони хочуть укласти угоду», — додав він.

Далі президент США запевнив, що «нікому не відданий», але додає, що «відданий порятунку життів». Він також повторив думку, що угода між Україною та РФ уже близько.

«Я думаю, що ми збираємося укласти угоду. Я думаю, що ми дуже близькі до угоди. Наступні кілька днів будуть дуже важливими для війни в Україні», — підсумував президент США.

Раніше Дональд Трамп заявив, що диктатор Путін дослухається до його прохання зупинити удари по Україні.

Також Трамп відреагував на нічні удари РФ по Україні і заявив «Володимире, зупинися», не уточнивши, до кого саме він звертається — до Зеленського чи Путіна.