- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 76
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп назвал "большие уступки", на которые согласилась Россия
Американский президент заявил, что Россия согласилась не захватывать всю Украину.
Президент США Дональд Трамп назвал уступки, на которые согласилась Россия для заключения соглашения о перемирии.
Об этом сообщает The Guardian .
В четверг, 24 апреля, во время общения с журналистами в Белом доме, Дональда Трампа спросили, какие уступки предложила Россия, чтобы приблизиться к миру.
«Прекращение войны, прекращение захвата всей страны. Достаточно большие уступки», – ответил американский президент.
Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину «сесть за стол переговоров» и сообщил, что имеет свой крайний срок для заключения мирного соглашения.
Напомним, Трамп также заявил, что оказывает большое давление на Россию , чтобы заставить Кремль прекратить войну.