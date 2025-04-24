Трамп назвал "большие уступки", на которые согласилась Россия

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп назвал уступки, на которые согласилась Россия для заключения соглашения о перемирии.

Об этом сообщает The Guardian .

В четверг, 24 апреля, во время общения с журналистами в Белом доме, Дональда Трампа спросили, какие уступки предложила Россия, чтобы приблизиться к миру.

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«Прекращение войны, прекращение захвата всей страны. Достаточно большие уступки», – ответил американский президент.

Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину «сесть за стол переговоров» и сообщил, что имеет свой крайний срок для заключения мирного соглашения.

Напомним, Трамп также заявил, что оказывает большое давление на Россию , чтобы заставить Кремль прекратить войну.