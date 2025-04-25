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День ангела 25 апреля: кого и как поздравлять с именинами
25 апреля 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 25 апреля
25 апреля 2025 поздравьте с именинами Василия, Марка, Сергея, Нику.
Василий — древнегреческое происхождение, означает “царь”. В детстве веселый, радостный. Во взрослом возрасте становится любознательным, имеет отличную память.
Марк — латинское имя, переводится как “молоток”. В детстве желает признание родителей. Во взрослом возрасте становится сообразительным, резвым.
Сергей — латинские корни, толкуется как “знатный”. В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте часто агрессивен, умеет за себя постоять.
Ника — древнегреческое происхождение, означает “богиня победы”. В детстве целенаправленная, энергичная. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным, часто получает удовольствие от общения с людьми.
День ангела 25 апреля — душевные поздравления в прозе
С Днем Ангела! Желаю тебе благословения, которое приносит твой небесный хранитель. Пусть этот день наполнит твое сердце светом, а жизнь будет исполнена гармонии, радости и благополучия.
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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, даря тебе силу, вдохновение и поддержку во всех жизненных ситуациях.
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Дорогой друг, поздравляю с чудесным праздником — Днем Ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя от всего плохого, а твой путь будет освещен светом добра и любви. Желаю гармонии и счастья на каждом шагу.
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Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть твой ангел оберегает тебя от всех бед, дарует тебе покой и умиротворение в сердце. Желаю, чтобы этот праздник стал для тебя началом новых побед и радостных моментов в жизни.
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С праздником Дня Ангела! Желаю, чтобы ангел-хранитель всегда был тебе на помощь в самые трудные моменты, а твой путь был освещен любовью и поддержкой. Пусть этот день принесет тебе душевное спокойствие и гармонию.