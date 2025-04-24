У Харкові "зігували" на меморіалі жертвам Голокосту

Меморіал «Дробицький яр» / © Facebook-сторінка Дробицький яр

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На меморіалі жертвам Голокосту у Дробицькому Яру біля Харкова троє молодих хлопців демонстративно фотографувалися, піднявши руки у нацистському вітанні. Допис із фотографіями молодиків, які «зігували», було опубліковано в одному з місцевих Telegram-каналів.

Як повідомили у поліції Харківської області, оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що до злочину причетні двоє харків’ян 19 та 16 років.

«Молодиків опитали. За словами зловмисників, світлини, на яких вони показували нацистські жести, вони зробили заради розваги», — повідомили у поліції.

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За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі, з конфіскацією майна або без такої.

Відомо, що в Дробицькому яру біля Харкова у роки Другої світової війни було розстріляно понад 17 тисяч євреїв.

Нагадаємо, в місті Ананьїв Одеської області місцеві мешканці виявили, що п’ять надгробків були вимазані невідомою речовиною червоного кольору.