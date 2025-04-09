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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Одещині надгробки на цвинтарі розмалювали губною помадою

Поліція встановила, що правопорушницею була 12-річна школярка.

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
кладовище

Кладовище. Ілюстративне зображення / © Фото з відкритих джерел

Під час відвідин цвинтаря в місті Ананьїв Одеської області місцеві мешканці виявили, що п'ять надгробків були вимазані невідомою речовиною червоного кольору.

Про цей інцидент повідомили у поліції Одеської області.

Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції прибула на місце події і встановила, що намогильні пам'ятники розмалювала губною помадою місцева 12-річна школярка, яка у такий спосіб розважалася.

У поліції не уточнили, що саме намалювала школярка на надгробках.

Оскільки дівчинка не досягла віку, з якого настає відповідальність за вчинене нею правопорушення, за її дії відповідатиме матір.

Відносно жінки складено адміністративний протокол за ч. 4 ст. 184 КУпАП. Їй загрожує покарання штрафом у розмірі 5100 гривень.

«Дитину попередили про неприпустимість подібних витівок, а матері нагадали про обов’язок виховувати доньку та контролювати, де, з ким і як вона проводить вільний час», - зазначив начальник сектору поліцейської діяльності № 1 відділу поліції № 1 Подільського районного управління поліції Максим Шихірев.

Нагадаємо, у місті Трускавець Львівської області дівчата-підлітки побили хлопця з інвалідністю. За фактом побиття поліцейські розпочали кримінальне провадження.

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