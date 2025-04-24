В Харькове "зиговали" на мемориале жертвам Холокоста

Мемориал «Дробицкий овраг»

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На мемориале жертвам Холокоста в Дробицком Яру возле Харькова трое молодых парней демонстративно фотографировались, подняв руки в нацистском приветствии. Сообщение с фотографиями «зугирующих» молодых людей было опубликовано в одном из местных Telegram-каналов.

Как сообщили в полиции Харьковской области, оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, что к преступлению причастны двое харьковчан 19 и 16 лет.

«Молодых людей опросили. По словам злоумышленников, фотографии, на которых они показывали нацистские жесты, сделали ради развлечения», — сообщили в полиции.

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По этому факту следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Известно, что в Дробицком овраге возле Харькова в годы Второй мировой войны было расстреляно более 17 тысяч евреев.

Напомним, в городе Ананьев Одесской области местные жители обнаружили, что пять надгробий были вымазаны неизвестным веществом красного цвета.