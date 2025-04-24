Наслідки атаки / © Associated Press

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У ніч проти 24 квітня росіяни атакували Харків ракетами та дронами-камікадзе одночасно. Протягом ночі місто атакували 24 рази.

Про це повідомив міський очільник Ігор Терехов.

«На даний момент, за інформацією нашого Ситуаційного центру, вночі Харків був атакований 24 рази. 14 разів — ворожими БпЛА, 10 раз ракетами», — уточнив він.

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Відомо, що один із ударів прийшовся по району щільної житлової забудови. У кількох багатоповерхівках вибиті вікна.

У місті пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, міська поліклініка, будівля школи, приватні обійстя, виробничі підприємства, готельний комплекс.

Поранення отримали щонайменше п’ятеро осіб.

За даними Харківської обласної прокуратури, влучання внаслідок трьох хвиль атак зафіксували в Основ’янському, Немишлянському та Слобідському районах Харкова. Для атак росіяни використали 10 ракет типу «Х» та 14 безпілотників «Герань-2».

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного і морського базування, а також дронами. Основний напрямок удару — Київ.

Загалом Повітряні сили виявили 215 повітряних цілей.