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Харків зазнав ракетних ударів та атаки дронами: які наслідки
Ворог масовано атакував Харків.
У ніч проти 24 квітня 2025 року ворог спочатку атакував Харків ракетами, а потім і “Шахедами”.
Про це інформують представники влади у повідомленнях у соціальних мережах.
Цієї ночі Харків зазнав сім ракетних ударів. Наслідки цієї атаки уточнюються. Наразі інформації щодо постраждалих не надходило.
Внаслідок одного з ударів, що прийшовся по Новобаварському району, вибиті вікна у прилеглих багатоповерхівках. Інформація щодо постраждалих станом на зараз відсутня. Огляд місця прильоту триває.
Також є інформація про пошкодження приватних будинків в Основʼянському районі міста.
Пізніше росіяни атакували місто безпілотниками. Очевидці повідомляють про близько 10 вибухів.
Нагадаємо, що раніше Київ зазнав комбінованої атаки ворога: постраждала дитина, є люди під завалами.