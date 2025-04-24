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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Харків зазнав ракетних ударів та атаки дронами: які наслідки

Ворог масовано атакував Харків.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 24 квітня 2025 року ворог спочатку атакував Харків ракетами, а потім і “Шахедами”.

Про це інформують представники влади у повідомленнях у соціальних мережах.

  • Цієї ночі Харків зазнав сім ракетних ударів. Наслідки цієї атаки уточнюються. Наразі інформації щодо постраждалих не надходило.

  • Внаслідок одного з ударів, що прийшовся по Новобаварському району, вибиті вікна у прилеглих багатоповерхівках. Інформація щодо постраждалих станом на зараз відсутня. Огляд місця прильоту триває.

  • Також є інформація про пошкодження приватних будинків в Основʼянському районі міста.

Пізніше росіяни атакували місто безпілотниками. Очевидці повідомляють про близько 10 вибухів.

Нагадаємо, що раніше Київ зазнав комбінованої атаки ворога: постраждала дитина, є люди під завалами.

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