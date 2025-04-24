Харьков испытал ракетные удары и атаки дронами: какие последствия

Дрон / © ТСН.ua

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В ночь на 24 апреля 2025 года враг сначала атаковал Харьков ракетами, а затем и "Шахедами".

Об этом информируют власти в сообщениях в социальных сетях.

Этой ночью Харьков получил семь ракетных ударов. Последствия этой атаки уточняются. Пока информации о пострадавших не поступало.

В результате одного из ударов, пришедшихся по Новобаварскому району, выбиты окна в близлежащих многоэтажках. Информация о пострадавших сейчас отсутствует. Осмотр места прилета продолжается.

Также есть информация о повреждении частных домов в Основянском районе города.

Позже россияне атаковали город беспилотниками. Очевидцы сообщают об около 10 взрывах.

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Напомним, что ранее Киев подвергся комбинированной атаке врага : пострадал ребенок, есть люди под завалами.