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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Харьков испытал ракетные удары и атаки дронами: какие последствия

Враг массированно атаковал Харьков.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 24 апреля 2025 года враг сначала атаковал Харьков ракетами, а затем и "Шахедами".

Об этом информируют власти в сообщениях в социальных сетях.

  • Этой ночью Харьков получил семь ракетных ударов. Последствия этой атаки уточняются. Пока информации о пострадавших не поступало.

  • В результате одного из ударов, пришедшихся по Новобаварскому району, выбиты окна в близлежащих многоэтажках. Информация о пострадавших сейчас отсутствует. Осмотр места прилета продолжается.

  • Также есть информация о повреждении частных домов в Основянском районе города.

Позже россияне атаковали город беспилотниками. Очевидцы сообщают об около 10 взрывах.

Напомним, что ранее Киев подвергся комбинированной атаке врага : пострадал ребенок, есть люди под завалами.

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