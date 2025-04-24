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- Украина
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Харьков испытал ракетные удары и атаки дронами: какие последствия
Враг массированно атаковал Харьков.
В ночь на 24 апреля 2025 года враг сначала атаковал Харьков ракетами, а затем и "Шахедами".
Об этом информируют власти в сообщениях в социальных сетях.
Этой ночью Харьков получил семь ракетных ударов. Последствия этой атаки уточняются. Пока информации о пострадавших не поступало.
В результате одного из ударов, пришедшихся по Новобаварскому району, выбиты окна в близлежащих многоэтажках. Информация о пострадавших сейчас отсутствует. Осмотр места прилета продолжается.
Также есть информация о повреждении частных домов в Основянском районе города.
Позже россияне атаковали город беспилотниками. Очевидцы сообщают об около 10 взрывах.
Напомним, что ранее Киев подвергся комбинированной атаке врага : пострадал ребенок, есть люди под завалами.