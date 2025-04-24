Обстріл України: експерт назвав головну мету удару

Росія повертається до масштабного терору по інфраструктурі України / © ТСН

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Росія відновлює активні удари по критичній інфраструктурі України. Знімається так зване «енергетичне перемир’я», і тепер головною мішенню знову стають об’єкти енергетики та транспорту.

Про це заявив керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21» Павло Лакійчук в ефірі телемарафону.

«Це логіка тиску на тил, щоби примусити нас здатися. Комбіновані удари триватимуть», — підкреслив Лакійчук.

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Він зауважив, що під час умовного «перемир’я» Росія накопичувала озброєння для нових атак: «Ми спостерігали кілька тижнів підготовку стратегічної авіації — Ту-95 переміщували, завантажували боєприпаси. Також готувалися кораблі Чорноморського флоту».

За його словами, відтепер у пріоритеті для ворога — саме об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури. Крім того, росіяни намагатимуться бити по місцях великого скупчення людей.

«Енергетичне перемир’я фактично знято. Об’єкти енергетики — одна з ключових цілей», — зазначив Лакійчук.

Він додав, що учора росіяни вже намагались атакувати енергооб’єкти, але не влучили. Сьогоднішні удари, за його словами, також мали цю мету.

Водночас експерт переконаний, що зараз Україну складніше змусити до поступок: «Поставити українців на коліна буде значно важче. У ворога вичерпуються ресурси, а з ними — і терпіння».

Нагадаємо, російська пропаганда активно поширює фейкові повідомлення, метою яких є виправдання масованих нічних терористичних ударів по цивільному населенню в Києві та інших регіонах України.