В Києві з-під завалів дістали ще одну людину: коментар рятувальників

Російська атака на Київ / © ТСН

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Вночі 24 квітня росіяни здійснили масовану атаку на Україну. Рятувальники дістали ще одну людину з-під завалів багатоповерхівки в Святошинському районі Києва.

Про це кореспондентці ТСН Олені Гущик розповів речник ДСНС Києва Павло Петров.

«Тільки що бачили, як приїжджала швидка медична допомога. Рятувальники дістали живого хлопця в попередньо до 30 років. Знаходився він під завалами більше шести годин. Наразі його госпіталізовано. Йому надається вся необхідна медична допомога», — зазначив рятувальник.

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Чоловік був у свідомості та відповідав на голоси рятувальників, що допомогло точно визначити його місцезнаходження. Попередньо він там був один.

«Він був в свідомості. Ми робили там хвилинку тиші, і рятувальники так і знайшли його, тому що він відкликався на голос рятувальників. І саме через це ми визначили, де він знаходиться саме під завалами», — додав Петров.

За його словами рятувальника, постраждалий сильно хвилювався за свій телефон.

Наразі рятувальні операції тривають у трьох районах: Святошинському, Оболонському та Шевченківському. Найбільших руйнувань зазнав Святошин — вночі ворожа ракета знищила цілий будинок, пошкодивши сусідні.

Дата публікації 09:18, 24.04.25 Кількість переглядів 24 З-під завалів в Києві дістали ще одну живу людину

Нагадаємо, за останніми даними, внаслідок атаки на Київ постраждали понад 70 осіб. Кількість загиблих наразі уточнюється. У столиці зафіксовані численні руйнування, горіли пожежі.