Вночі на Хмельниччині сталися сильні вибухи: що відомо (оновлено)

Вибух. / © Associated Press

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Вночі проти 24 квітня у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

“Працювало ППО. Є збиття. Детальна інформація згодом”, - лаконічно поінформував він.

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Згодом в ОВА додали, що внаслідок російської атаки травмувались двоє людей. Один чоловік отримав поранення ноги легкого ступеня. Неповнолітня зазнала порізу ноги склом. Її стан — задовільний.

Окрім того, пошкоджено газорозподільний пункт, дахи двох житлових будинків, вікна та двері у п’яти квартирах багатоквартирного будинку. Також зафіксовано пошкодження літнього майданчика парку культури та відпочинку.

Тим часом міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що внаслідок атаки є пошкодження житлових будинків, господарських будівель, автомобілів в одному з сіл громади.

Як повідомлялося, вночі російські війська вдарили по Київщині. Зокрема, внаслідок атаки у Бучанському районі постраждали дві жінки.

Дата публікації 19:58, 23.04.25 Кількість переглядів 20 Жахливі обстріли! У Марганці та Запоріжжі багато загиблих! Дрони та авіабомби проти людей!