Росіяни атакували Запоріжжя "Шахедами"

Росіяни тероризують місто / © Getty Images

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Сьогодні, 24 квітня, армія РФ атакувала Запоріжжя «Шахедами». Попередньо, поранених та загиблих немає.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

«Пошкоджена адміністративна будівля та вікна у будинку поруч. Минулося без постраждалих», — написав він.

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Згодом він уточнив, що пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки в одному із районів Запоріжжя. Наразі фахівці здійснюють обстеження.

Наслідки удару / © Михайло Федоров / Facebook

Нагадаємо, під ранок 24 квітня російська армія їкомбіновано атакувала Україну крилатими ракетами: вибухи було чутно у низці областей. У Києві, за останніми даними, загинули дев’ятеро осіб. На місцях ударів працюють рятувальники.