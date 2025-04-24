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Росіяни атакували Запоріжжя "Шахедами"
Окупанти застосували ударні безпілотники. В ОВА кажуть, що минулося без жертв та постраждалих.
Сьогодні, 24 квітня, армія РФ атакувала Запоріжжя «Шахедами». Попередньо, поранених та загиблих немає.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
«Пошкоджена адміністративна будівля та вікна у будинку поруч. Минулося без постраждалих», — написав він.
Згодом він уточнив, що пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки в одному із районів Запоріжжя. Наразі фахівці здійснюють обстеження.
Нагадаємо, під ранок 24 квітня російська армія їкомбіновано атакувала Україну крилатими ракетами: вибухи було чутно у низці областей. У Києві, за останніми даними, загинули дев’ятеро осіб. На місцях ударів працюють рятувальники.