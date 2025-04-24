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- Украина
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Россияне атаковали Запорожье "Шахедами"
Оккупанты применили ударные беспилотники. В ОВА говорят, что обошлось без жертв и пострадавших.
Сегодня, 24 апреля, армия РФ атаковала Запорожье «Шахедами». Предварительно раненых и погибших нет.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
«Повреждено административное здание и окна в доме рядом. Обошлось без пострадавших», — написал он.
Впоследствии он уточнил, что повреждения получили две многоэтажки в одном из районов Запорожья. В настоящее время специалисты осуществляют обследование.
Напомним, под утро 24 апреля российская армия комбинированно атаковала Украину крылатыми ракетами: взрывы были слышны в ряде областей. В Киеве, по последним данным, погибли девять человек. На местах ударов работают спасатели.