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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне атаковали Запорожье "Шахедами"

Оккупанты применили ударные беспилотники. В ОВА говорят, что обошлось без жертв и пострадавших.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Россияне терроризируют город

Россияне терроризируют город / © Getty Images

Сегодня, 24 апреля, армия РФ атаковала Запорожье «Шахедами». Предварительно раненых и погибших нет.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

«Повреждено административное здание и окна в доме рядом. Обошлось без пострадавших», — написал он.

Впоследствии он уточнил, что повреждения получили две многоэтажки в одном из районов Запорожья. В настоящее время специалисты осуществляют обследование.

Последствия удара / © Михаил Федоров / Facebook

Последствия удара / © Михаил Федоров / Facebook

Напомним, под утро 24 апреля российская армия комбинированно атаковала Украину крылатыми ракетами: взрывы были слышны в ряде областей. В Киеве, по последним данным, погибли девять человек. На местах ударов работают спасатели.

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