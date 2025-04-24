Россияне атаковали Запорожье "Шахедами"

Россияне терроризируют город / © Getty Images

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Сегодня, 24 апреля, армия РФ атаковала Запорожье «Шахедами». Предварительно раненых и погибших нет.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

«Повреждено административное здание и окна в доме рядом. Обошлось без пострадавших», — написал он.

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Впоследствии он уточнил, что повреждения получили две многоэтажки в одном из районов Запорожья. В настоящее время специалисты осуществляют обследование.

Последствия удара / © Михаил Федоров / Facebook

Напомним, под утро 24 апреля российская армия комбинированно атаковала Украину крылатыми ракетами: взрывы были слышны в ряде областей. В Киеве, по последним данным, погибли девять человек. На местах ударов работают спасатели.