Магнитная буря 24 апреля: какая ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

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В Украине 24 апреля немного ослабла солнечная активность. Магнитная буря опустилась до желтого уровня – К-индекса 4.

Об этом сообщает meteoagent.

По предварительному прогнозу учёных, в течение сегодняшнего дня будет средняя магнитная буря. Впрочем, прогноз может измениться, потому что исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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Прогноз магнитных бурь по состоянию на 08:00 четверга, 24 апреля.

Заметим, что влияние магнитных бурь ощущается как до начала, так и после. В частности, метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия. Также болеть могут беременные, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания. Часто во время магнитных бурь возникает головная боль, головокружение, тошнота, боли в суставах, усталость и бессонница.