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Магнитная буря 24 апреля: какая ее мощность
Предварительно, сегодня солнечная активность будет меньше.
В Украине 24 апреля немного ослабла солнечная активность. Магнитная буря опустилась до желтого уровня – К-индекса 4.
Об этом сообщает meteoagent.
По предварительному прогнозу учёных, в течение сегодняшнего дня будет средняя магнитная буря. Впрочем, прогноз может измениться, потому что исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
Заметим, что влияние магнитных бурь ощущается как до начала, так и после. В частности, метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия. Также болеть могут беременные, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания. Часто во время магнитных бурь возникает головная боль, головокружение, тошнота, боли в суставах, усталость и бессонница.