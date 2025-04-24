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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Магнитная буря 24 апреля: какая ее мощность

Предварительно, сегодня солнечная активность будет меньше.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В Украине 24 апреля немного ослабла солнечная активность. Магнитная буря опустилась до желтого уровня – К-индекса 4.

Об этом сообщает meteoagent.

По предварительному прогнозу учёных, в течение сегодняшнего дня будет средняя магнитная буря. Впрочем, прогноз может измениться, потому что исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Прогноз магнитных бурь по состоянию на 08:00 четверга, 24 апреля.

Прогноз магнитных бурь по состоянию на 08:00 четверга, 24 апреля.

Заметим, что влияние магнитных бурь ощущается как до начала, так и после. В частности, метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия. Также болеть могут беременные, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания. Часто во время магнитных бурь возникает головная боль, головокружение, тошнота, боли в суставах, усталость и бессонница.

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Дата публикации
Количество просмотров
309
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