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Потери РФ 24 апреля: Генштаб обновил данные
Россияне несут потери на поле боя каждый день.
За последние сутки русская армия в войне против Украины потеряла 1060 солдат и 5 боевых бронированных машин.
Об этом 24 апреля сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 945 330 (+1060) человек ликвидировано
танков — 10 694 (+3)
боевых бронированных машин — 22 312 (+5)
артиллерийских систем — 26 823 (+49)
РСЗО — 1369 (+1)
средства ПВО — 1141
самолетов — 370
вертолетов — 335
БПЛА оперативно-тактического уровня — 33 660 (+134)
крылатых ракет — 3148
кораблей/катеров — 28
подводных лодок — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 45 755 (+134)
специальной техники — 3860
Напомним, на днях российские оккупанты атаковали Ореховское направление большой колонной. Впрочем, захватчики были разбиты силами ВСУ.