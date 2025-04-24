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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Потери РФ 24 апреля: Генштаб обновил данные

Россияне несут потери на поле боя каждый день.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Getty Images

За последние сутки русская армия в войне против Украины потеряла 1060 солдат и 5 боевых бронированных машин.

Об этом 24 апреля сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 945 330 (+1060) человек ликвидировано

  • танков — 10 694 (+3)

  • боевых бронированных машин — 22 312 (+5)

  • артиллерийских систем — 26 823 (+49)

  • РСЗО — 1369 (+1)

  • средства ПВО — 1141

  • самолетов — 370

  • вертолетов — 335

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 33 660 (+134)

  • крылатых ракет — 3148

  • кораблей/катеров — 28

  • подводных лодок — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 45 755 (+134)

  • специальной техники — 3860

Напомним, на днях российские оккупанты атаковали Ореховское направление большой колонной. Впрочем, захватчики были разбиты силами ВСУ.

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Дата публикации
Количество просмотров
323
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