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Курс валют на 24 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый
Гривна ослабла по отношению к доллару.
НБУ установил официальный курс валют на четверг, 24 апреля. Доллар прибавил 16 коп., между тем евро и злотый подешевели на 17 коп. и 7 коп. соответственно.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,67 (+16 коп.)
Курс евро
1 евро - 47,57 (-17 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,07 (-7 коп.)
Как сообщалось, банкир Тарас Лесовой оценил, что будет с курсом евро после Пасхи .