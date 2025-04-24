Курс валют на 24 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

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НБУ установил официальный курс валют на четверг, 24 апреля. Доллар прибавил 16 коп., между тем евро и злотый подешевели на 17 коп. и 7 коп. соответственно.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,67 (+16 коп.)

Курс евро

1 евро - 47,57 (-17 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,07 (-7 коп.)

Как сообщалось, банкир Тарас Лесовой оценил, что будет с курсом евро после Пасхи .

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Дата публикации 21:16, 13.04.25 Количество просмотров 471 Шок! Посмотрите это видео, если вы заказываете на Temu! Деньги исчезают с карточек?!