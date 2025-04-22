Почему лекарства в Украине дешевле, чем в Европе

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Причина проста – лекарства в нашей стране стоят дешевле, чем в Европе, в 85% случаев. Что же приводит к такой разнице в ценах и доступности фармацевтических препаратов?

В Украине 85% лекарств покупатели приобретут за свой счет, поскольку система реимбурсации (государственного возмещения стоимости лекарств) и медицинское страхование охватывают незначительную часть потребностей населения. С точки зрения потребителя наличие разветвленной сети аптек увеличивает шансы найти необходимые медикаменты, выписанные врачом, и иметь больший выбор по выгодной цене среди препаратов с одним действующим веществом.

Развитая отрасль аптек, стабильно работающих, несмотря на блэкауты и форс-мажорные обстоятельства, обеспечивают прежде всего доступность лекарств для населения. Благодаря масштабу крупные аптечные ритейлеры работают более эффективно: экономят на логистике, снижают затраты и договариваются о лучших ценах с поставщиками. В результате они могут предлагать более выгодные цены для покупателей. Конкуренция между всеми аптеками в Украине происходит преимущественно из-за качества сервиса и удобства расположения, но также и из-за стоимости лекарств.

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В Великобритании значительную долю рынка занимают именно большие сети, такие как Boots и LloydsPharmacy. Они обеспечивают не только продажу лекарства, но и широкий спектр услуг. В Норвегии после дерегуляции более 90% аптек контролируются тремя крупными сетевыми компаниями, что позволило оптимизировать систему снабжения лекарствами и внедрить новейшие стандарты обслуживания.

Украинцы, живущие в Европе, продолжают покупать лекарства в Украине именно по более низкой цене. Ведь в странах ЕС стоимость лекарств существенно выше. В австрийской системе здравоохранения, например, действует гибкая система скидок, зависящая от финансовых показателей аптечного учреждения. Социальные организации могут получать скидки до 7,5% на фармпродукцию. Когда речь идет о стоимостных лекарственных средствах, процедура их возмещения предполагает специальное рассмотрение каждого случая. Социальный фонд берет на себя оплату таких препаратов только после положительного заключения медицинского консультанта, подробно изучающего необходимость назначения конкретных лекарств.

Кроме того, в Европе действует обязательное медицинское страхование, которое покрывает большую часть стоимости лекарства, но почти на все требует получения рецептов и прохождения бюрократических процедур.

Но базовые цены на лекарства в Украине все равно оказываются ниже:

84% безрецептурных препаратов стоят дешевле, чем в Европе.

Для рецептурного лекарства показатель составляет 78%.

Средняя цена упаковки в Украине на 30% ниже европейской.

В Украине благодаря конкуренции между аптеками цены на лекарства остаются более доступными по сравнению с европейскими странами.